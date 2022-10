Aeroporto di Bologna: a settembre sfiorati i 910 mila passeggeri

Settembre è il quarto mese consecutivo a superare i numeri del 2019 per quanto riguarda la crescita dei passeggeri del Marconi. Il mese si è chiuso infatti con 909.899 passeggeri, in aumento dell’1,8% sul settembre del 2019. Per lo scalo, questo dato rappresenta inoltre il massimo storico mai toccato prima per il mese di settembre.

Nel dettaglio, i dati confermano anche la tendenza dei mesi precedenti con una forte prevalenza nella crescita rispetto al 2019 dei passeggeri sui voli nazionali rispetto a quella sui voli internazionali: a settembre 2022 si sono registrati infatti 226.622 passeggeri su voli nazionali (+29% sul 2019, e +12,7% sul 2021) e 683.277 passeggeri su voli internazionali (-4,9% sul 2019, +74,8% sul 2021).

I movimenti aerei sono stati 6.668, in calo dello 0,5% sul 2019 (+33% sul 2021). Significa che gli aeromobili hanno viaggiato con un riempimento maggiore rispetto al 2019, anno migliore dello scalo.

Forte incremento anche per le merci trasportate per via aerea: sono state 4.294 tonnellate, in crescita del 44,4% sul 2019, e del 19,9% sul 2021.

La classifica delle mete “più volate” del mese, vede 4 aeroporti italiani nella “top ten”. Sul podio troviamo Catania, Barcellona e Palermo. Seguono nella classifica: Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Brindisi, Londra Heathrow, Tirana e Londra Stansted.

I dati dei primi 9 mesi dell’anno evidenziano una ulteriore riduzione del gap negativo sul 2019 e confermano la forte crescita dei passeggeri sul 2021. Dati molto positivi per le merci in aumento sia sul 2019 sia sul 2021.

Nel dettaglio, nel periodo gennaio-settembre 2022 l’Aeroporto di Bologna ha registrato 6.490.253 passeggeri (-9,5% sul 2019 e +158,4% sul 2021). Nei primi nove mesi dell’anno i movimenti complessivi sono stati 50.056 (-9,8% sul 2019 e +107,2% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 31.372 tonnellate (10,8% sul 2019 e +12% sul 2021).