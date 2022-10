Controlli della Polizia di Stato in zona Pieve Modolena e Stazione Storica

Negli scorsi giorni, in seguito agli esposti presentati presso questa Questura dai residenti in zona, sono stati effettuati specifici servizi di controllo del territorio.

In particolare, nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno della prostituzione in zona Pieve Modolena, la Squadra Volante procedeva al controllo di un’autovettura in sosta e nell’occasione veniva identificato il conducente, il quale all’atto del controllo risultava con la patente scaduta. Per questo veniva sanzionato ai sensi dell’art. 126 c. 11 CdS.

Inoltre, in seguito a esposto pervenuto a questa Questura, personale del Posto di Polizia di via Turri procedeva al controllo di una palazzina sita in zona Stazione Storica in quanto al suo interno erano stati segnalati diversi cittadini che dormivano in appartamenti abusivi. All’esito del controllo venivano identificati e allontanati tre cittadini stranieri.