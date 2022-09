Mirandola: l’Assessore Roberto Lodi a Mortizzuolo per sostenere Antonio Boemio

L’Amministrazione Comunale risponde presente alla chiamata della Mortizzuolese per Antonio Boemio. Calciatore del club mirandolese, all’età di 34 anni – lo scorso marzo – Antonio è stato colpito dal Ictus invalidante. L’Assessore Roberto Lodi e il Consigliere Comunale Marcello Furlani, hanno accolto l’invito del club a partecipare alla sfida disputata lunedì 26 settembre sul campo frazionale, che ha visto sfidarsi le compagini di Mortizzuolese e River Gabelo.

Un match arricchito dall’evento creato per lanciare una campagna di raccolta fondi – che sarà attiva in ogni gara interna della Mortizzuolese – realizzata per aiutare Antonio Boemio a sostenere le costosissime spese di riabilitazione.

Durante la serata di ieri, poco prima del calcio d’inizio, è stato proiettato un video di saluto e incoraggiamento, realizzato – fra gli altri – grazie ai videomessaggi di Filippo Inzaghi (ex Campione del Mondo ed attuale allenatore della Reggina), Javier Zanetti (ex calciatore e ora dirigente Inter), Nicolas Viola e Filippo Falco (Cagliari), Arturo Di Napoli (ex Messina) e Pedro Mariani (ex Torino e Venezia).