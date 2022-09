Modena, aggredito e picchiato per un paio di occhiali da sole: 21enne finisce in carcere

Il 20 settembre scorso, su delega della Procura della Repubblica di Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, su richiesta del Pubblico Ministero, applicativa della custodia in carcere nei confronti di un 21enne, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso con altri.

Con il medesimo provvedimento cautelare, è stata anche applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Modena nei confronti di altri tre giovani, due dei quali – rispettivamente di 18 e 22anni – gravemente indiziati del delitto di concorso in lesioni volontarie in danno della medesima persona ed uno, 21enne, per il reato di favoreggiamento personale.

Il provvedimento è stato emesso all’esito di un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dall’Arma di Modena, dal 21 luglio 2022, giorno in cui a bordo di un autobus in arrivo alla stazione delle corriere di Modena, un giovane aveva tentato di sottrarre un paio di occhiali da sole ad un altro passeggero 44enne, non riuscendo nell’intento per la pronta reazione della vittima.

All’arrivo del mezzo pubblico alla stazione autocorriere, il giovane aggressore ha chiamato in ausilio altri ragazzi presenti nei pressi della stazione, con i quali ha nuovamente avvicinato l’uomo all’altezza di viale Molza, aggredendolo e cagionandogli lesioni personali tra le quali la frattura di una costola ed una conseguente malattia giudicata guaribile in 30 giorni. Un suo coetaneo, successivamente al fatto, è gravemente indiziato, di averlo favorito scambiandosi con lui, in un parco poco distante, la maglietta poco prima indossata.