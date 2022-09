Crevalcore, nuovo servizio di comunicazione con la cittadinanza: Consigli comunali in streaming

Lunedì 26 settembre 2022 si è tenuto il primo Consiglio comunale in diretta streaming sui tre canali del Comune di Crevalcore con un discreto successo di fruizione.

“Aggiungiamo così un altro tassello all’impegno preso con i nostri cittadini: maggiore comunicazione e partecipazione.” – dichiara Giulia Baraldi, la Presidente del Consiglio Comunale: “ Da oggi infatti sarà possibile seguire i lavori del Consiglio Comunale direttamente dal proprio computer e dal proprio smartphone, grazie alle dirette streaming delle sedute. Il Consiglio Comunale, del resto, rappresenta il fondamentale organo di partecipazione democratica e questa nuova opportunità consentirà a chi abita più lontano nelle frazioni, o a chi è impossibilitato ad uscire dalla propria abitazione, di seguire i lavori del Consiglio con i propri dispositivi mobili. Inoltre, per chi non potrà seguire in diretta i Consigli Comunali, ci sarà la possibilità di rivedere i Consigli passati sulla piattaforma dedicata, oltre che sul nostro canale You Tube”.

Il Consiglio Comunale sarà in diretta streaming grazie alla piattaforma specializzata Civicam che sul territorio nazionale gestisce le dirette istituzionali per molte Amministrazioni pubbliche.

Le dirette del Consiglio potranno essere seguite accedendovi direttamente dal sito istituzionale, che prevede un “bottone” dedicato, e dai canali social attualmente attivi, ovvero la pagina Facebook e il canale You Tube del Comune di Crevalcore. Non sarà possibile intervenire, esattamente come accade per il Consiglio “dal vivo”, ma sarà invece possibile rivedere le sedute precedenti grazie al servizio di archivio.

“L’attenzione dell’Amministrazione è sempre alta per quanto riguarda i temi della trasparenza e della partecipazione della cittadinanza – conclude la Presidente Baraldi – Non ci fermeremo qui: abbiamo già in cantiere altre opportunità e servizi che a breve saranno disponibili per raggiungere i cittadini di ogni età, giovani e meno giovani”.