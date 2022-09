Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna, sulla A13, sulla A14 e sulla A1

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 settembre, sarà chiuso il ramo esterno di uscita dello svincolo 1 “Casalecchio/SS64 Porrettana” che immette sulla Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro.

In alternativa si potrà percorrere il ramo di svincolo sulla Nuova Bazzanese, in direzione di Vignola/Bazzano

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia della stazione di Ferarra sud, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 19 e martedì 20 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova;

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Superstrada dei Lidi, Tangenziale ovest di Ferrara, SS723, Via Modena, Via Eridano, SP19 e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Modena, Via Eridano, SS723, Tangenziale ovest di Ferrara, Superstrada dei Lidi e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata tutte le direzioni, Milano/Bologna/D21 Diramazione Fiorenzuola.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fidenza o di Piacenza sud;

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Pama, sulla stessa A1, o alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.

Sul Ramo di allacciamento A1 Milano-Napoli/R49 Raccordo di Piacenza sud e sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 settembre, con orario 21:00-5:00, sul Ramo di allacciamento A1 Milano-Napoli/R49 Raccordo di Piacenza sud, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Piacenza sud/Brescia/Torino. Si precisa che rimarranno regolarmente aperti i rami di allacciamento verso Bologna, per chi proviene da Brescia e da Torino.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Piacenza sud:

per i veicoli leggeri: uscire alla stazione di Basso Lodigiano sulla A1 o immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest di competenza SATAP;

per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa in direzione di Milano;

da Milano verso Brescia e Torino:

per i veicoli leggeri: uscire alla stazione di Basso Lodigiano sulla A1, percorrere la SS9 Via Emilia e la SP10 e immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate: chi è diretto verso Brescia potrà uscire alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa in direzione di Brescia mentre chi è diretto verso Torino potrà uscire alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa verso Milano, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud;

-nelle tre notti di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 settembre, con orario 21:00-5:00, per chi percorre la A1 e proviene da Bologna sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Piacenza sud/Brescia/Torino. Si precisa che rimanrranno regolarmente aperti i rami di allacciamento verso Milano, per chi proviene da Brescia e da Torino.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Torino:

per i veicoli leggeri, uscire alla stazione di Basso Lodigiano sulla A1, percorrere la SS9 Via Emilia e la SP10 e immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP;

per i mezzi pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, chi è diretto verso Torino dovrà uscire alla stazione di Fiorenzuola sulla A1 e percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Piacenza, per un itinerario totale di circa 27 km, fino al rientro al casello di Piacenza ovest; in ulteriore alternativa, uscire sulla A1 alla stazione di Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa in direzione di Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud;

da Bologna per A21 Brescia: uscire dalla stazione di Fiorenzuola sulla A1 e immettersi sulla A21 in direzione di Brescia;

-nelle tre notti di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 settembre, sul Raccordo di Piacenza sud R49, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata verso Milano/Bologna e Brescia/Torino.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano, entrare alla stazione di Piacenza ovest;

in entrata verso Bologna e A21 Torino/Brescia, entrare dalla stazione di Fiorenzuola; in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di P acenza ovest.