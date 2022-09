Domani, 16 settembre 2022, lungo la SP 486R a Roteglia, a valle della rotonda di accesso al paese, verranno eseguiti dalla Provincia di Reggio Emilia lavori urgenti di ripristino del fondo stradale provocati dall’intervento per la riparazione di un cavo ENEL danneggiato nel corso di lavori di un cantiere privato. Sarà istituito il senso unico alternato. Il cantiere prenderà il via dopo le ore 9 per ridurre il più possibile i disagi. Si invitano tutti i cittadini e cittadine a considerare la possibilità di rallentamenti su quel tratto per tutto lo svolgimento del cantiere. La fine dei lavori è prevista entro la giornata salvo imprevisti.

Sabato 17 settembre, per permettere la posa di cavi in fibra ottica, sulla SP 468R tra Castellarano e Roteglia nei pressi dell’incrocio per il frantoio saranno svolti lavori. Sarà presente senso unico alternato regolato da movieri a partire dalle ore 9 fino alla fine dei lavori previsti per la fine della giornata, salvo imprevisti. I lavori sono stati programmati per la giornata di sabato in modo da contenere il più possibile i disagi alla circolazione, si avvisa comunque la cittadinanza di considerare la possibilità di rallentamenti su quel tratto per tutto lo svolgimento del cantiere.