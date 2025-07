Ausl Reggio Emilia, nominati cinque nuovi Direttori di Dipartimento

Nominati cinque Direttori di Dipartimento. Sono la dottoressa Marina Beltrami per il Dipartimento Internistico, la dottoressa Rossana Colla per il Dipartimento Medicina di Laboratorio, il dottor Lorenzo Fioroni per il Dipartimento Amministrativo, il dottor Pierpaolo Pattacini per il Dipartimento Diagnostica per Immagini e la dottoressa Enrica Terzi per il Dipartimento Cure Primarie.

I professionisti sono stati nominati dal Direttore Generale entro la terna di candidati risultante dalle preferenze espresse dal Comitato di Dipartimento. Le operazioni di voto per l’individuazione della terna di Direttori di Struttura Complessa nominabili Direttori di Dipartimento, in parte perché vacanti e in parte perché in scadenza, si sono svolte nelle giornate del 23 e 24 giugno 2025. La nomina dei Direttori di Dipartimento avviene con delibera del Direttore Generale.

Marina Beltrami si è laureata in Medicina e Chirurgia a Parma e specializzata nello stesso ateneo in Oncologia Clinica. L’intera carriera professionale della dottoressa Beltrami si è sviluppata all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Sin dal momento dell’assunzione (1989) ha svolto attività internistica con prevalente interesse in ambito gastroenterologico. L’interesse per le malattie gastroenterologiche l’ha portata a dedicarsi in modo principale alle malattie infiammatorie croniche intestinali. Ha creato il Centro di riferimento delle MICI malattie infiammatorie croniche intestinali che attualmente segue un bacino di utenza di oltre 3mila pazienti affetti da colite ulcerosa e morbo di Crohn. E’ responsabile della Degenza Breve Internistica dalla sua istituzione nel 2014. E’ diventata Direttore della Medicina Gastroenterologica nel 2018.

Rossana Colla si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Parma e specializzata nel medesimo Ateneo, dapprima in Medicina Interna e poi in Biochimica e Chimica Clinica. Dal 1990 in forze al Laboratorio Analisi di Guastalla, di cui diventa Direttore nel 2008. Nel febbraio 2020 è nominata Direttore anche del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche del Santa Maria Nuova. Le due strutture dal 2021 si fondono in un unico Laboratorio a valenza Aziendale (Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Aziendale -LACCA). Nel LACCA lavorano un centinaio di operatori; vengono eseguiti oltre 8 milioni di esami all’anno. Nel corso degli anni la professionista ha tenuto alta l’attenzione sull’innovazione tecnologica e sull’appropriatezza prescrittiva.

Lorenzo Fioroni si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena e ha conseguito un master in diritto sanitario all’Università di Bologna. Funzionario e poi, dal 2009, dirigente dell’ufficio legale dell’Azienda Ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia, dal 2013 ha ricoperto anche la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel 2014 è stato incaricato direttore del Servizio Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera IRCCS e, dal 2016, Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale fino alla fusione delle due aziende, avvenuta il 1 luglio 2017 in seguito alla quale ha proseguito nell’attuale incarico di Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale.

Pierpaolo Pattacini si è laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna e specializzato a Ferrara con il massimo dei voti. In forze all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia dal settembre 1987 è Direttore della struttura complessa di Radiologia dal Febbraio 2000. Per 11 anni a Guastalla e poi Santa Maria Nuova per 14 anni. E’ Direttore di Dipartimento dal 2012. Coautore e Autore di 61 Articoli a stampa, con 813 citazioni, principalmente in area Senologica. Relatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali. Investigatore Principale (Principal Investigator) di alcuni studi di ricerca, uno dei quali (ReTomo) è stato preso a riferimento nelle Linee Guida 2024 degli Stati Uniti per lo Screening del Carcinoma della Mammella.

Enrica Terzi é Direttore della Specialistica Ambulatoriale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. Si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva. È stata assunta nel 2005 come Dirigente Medico nel Dipartimento di Cure Primarie del Distretto di Correggio e poi nel Dipartimento di Cure Primarie del Distretto di Guastalla. Nel 2016 è divenuta responsabile della struttura semplice “Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale Guastalla”. Nel 2020 è diventata responsabile Organizzativo gestionale dell’area Nord (Correggio e Guastalla) delle Cure Primarie. Ha svolto attività di tutoraggio per i medici nel corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Emilia-Romagna. Ha arricchito il suo percorso formativo con un Master biennale in Politiche Sanitarie organizzato dalla Regione Emilia-Romagna con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

“Si tratta di eccellenti professionisti – commenta il Direttore Generale Davide Fornaciari -. L’esperienza, la preparazione e le capacità organizzative maturate all’interno della nostra organizzazione saranno preziose per affrontare insieme le sfide che ci aspettano”.