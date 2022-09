Giornata Mondiale per la Sicurezza delle Cure, a Bologna, facciamo un Patto

11.000 persone ogni anno muoiono nel nostro Paese a causa di una infezione resistente agli antibiotici. I batteri resistenti a qualsiasi antibiotico vengono selezionati proprio da noi attraverso un, involontario, utilizzo sbagliato dei farmaci.

Si sbaglia la prescrizione perché non sempre è mirata e frutto dell’analisi di test diagnostici specifici, si sbaglia l’utilizzo perché la terapia antibiotica viene impiegata in alcuni settori, come quello veterinario, come profilassi, si sbaglia approccio perché ne viene fatto un utilizzo senza la prescrizione di un professionista.

Quella della resistenza dei batteri agli antibiotici è una vera e propria emergenza sanitaria alla stregua di quella Covid, che si può affrontare solo con la consapevolezza e la collaborazione di tutti.

Per superare questa emergenza nella Giornata Mondiale per la Sicurezza delle Cure, a Bologna verrà firmato un patto di Collaborazione tra la Cittadinanza e i rappresentanti delle istituzioni sanitarie. Un’iniziativa semplice, tanto semplice quanto significativa perché richiama alle responsabilità e all’impegno di tutti per ridurre la diffusione del fenomeno e diffondere circolarmente la cultura dell’uso responsabile dei farmaci antimicrobici.

Sabato 17 settembre alle 9 in Cappella Farnese presso Palazzo d’Accursio i direttori generali delle Aziende sanitarie di Bologna e Provincia (Policlinico di Sant’Orsola IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS, Azienda USL di Imola e Azienda USL di Bologna), il presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, i presidenti degli Ordini professionali sanitari provinciali (Medici, Medici Veterinari, Farmacisti, Professioni Infermieristiche, Ostetriche e Professioni Sanitarie) firmeranno un patto di collaborazione con cui si impegnano formalmente, ognuno per i propri ruoli e ambiti di competenza, a migliorare e rinforzare gli elementi di conoscenza legati ad una prescrizione inappropriata di questi preziosi farmaci, auspicando la massima collaborazione da parte della popolazione, che meglio informata sarà maggiormente disponibile ad attenersi alle raccomandazioni ricevute dai professionisti stessi.

Tutte le iniziative delle aziende sanitarie di Bologna e provincia

IRCCS – Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola

Venerdì 16 settembre, dalle 14 alle 18, presso l’Aula Magna del Pad. 23 si terrà il convegno “Sperimentazione clinica e conflitto d’interessi: appropriatezza prescrittiva e sicurezza delle cure” (l’iniziativa è aperta ai dipendenti di tutte le Aziende RER). Parteciperanno come docenti il Dott. Nicola Magrini – Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco – e il Dott. Arturo Iadecola – Vice Procuratore Generale presso la Corte dei Conti; discussant sarà il Prof. Gianluca Fiorentini – Dipartimento di Scienze economiche, Università di Bologna – insieme alla la Dott.ssa Chiara Gibertoni – Direttore Generale dell’IRCCS AOU di Bologna Policlinico di Sant’Orsola. Il convegno ha tra i suoi obiettivi anche quello di rappresentare la forte interrelazione tra appropriatezza e sicurezza delle scelte prescrittive e la trasparenza nelle azioni, la coerenza nel perseguire determinati obiettivi di salute e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse.

Sabato 17 settembre, dalle ore 10 alle ore 13, saranno attivi punti informativi allestiti in diverse aree del Policlinico, in particolare presso i Padiglioni 2, 5, 13, 17 e 23. Qui i professionisti afferenti alla funzione di Risk management aziendale, diretta da Alessandra De Palma, insieme agli operatori sanitari, distribuiranno e illustreranno materiale proposto dalla regione Emilia Romagna e la Guida “5 Momenti per la sicurezza delle Terapie Farmacologiche” appositamente realizzata dal Policlinico (su modello OMS del 2019). La guida è uno strumento pratico che aiuta i pazienti e i loro familiari a utilizzare in sicurezza e con maggiore consapevolezza le terapie di cui hanno bisogno: una sorta di vademecum che coinvolge in modo interattivo il paziente e/o il suo caregiver e, quando occorre, anche gli operatori sanitari, in vere e proprie azioni di controllo che si svolgono nei 5 momenti chiave che caratterizzano l’assunzione di un farmaco: Inizio della terapia con un farmaco, Assunzione del farmaco, Aggiunta di un farmaco, Revisione dei farmaci, Sospensione dei farmaci. La veste grafica è quella di un diario dove, accanto ai 5 momenti, sono riportate le domande e gli interrogativi per gestire in sicurezza le terapie farmacologiche, accanto alle quali annotare le giuste indicazioni e le risposte che servono per adottare i giusti comportamenti.

In alcuni dei punti informativi allestiti saranno presenti anche rappresentati delle Associazioni di pazienti che hanno aderito all’ iniziativa.

Azienda Usl di Bologna

Una piccola campagna multimediale caratterizza l’impegno dell’Azienda Usl di Bologna in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza delle cure e della persona assistita, giocata sui social e nei luoghi di cura.

L’avvio della campagna il 13 settembre con la messa in onda nei canali social e sul sito internet dell’Azienda Usl di Bologna, di un video sul tema sicurezza del farmaco, realizzato per l’occasione.

Oltre al video, in onda negli stessi canali sempre a partire dal 13 settembre, 4 videointerviste realizzate con Morena Borsari Direttore Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, Roberto Di Silvestre Direttore Medicina Legale e Risk Management, Lorenzo Roti Direttore sanitario, Fabio Tumietto Direttore Stewardship antimicrobica.

Il 17 settembre, dalle 10 alle 13, punti informativi presso i Pronto Soccorso degli ospedali Maggiore e di San Giovanni in Persiceto. Personale della Medicina Legale e Risk Management e farmacisti, saranno a disposizione dei cittadini per diffondere, anche attraverso materiale informativo realizzato ad hoc, la cultura della sicurezza del farmaco.

Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS

È previsto l’allestimento di punti informativi presso le sedi IOR di Bologna, di Bagheria e di Argenta con il coinvolgimento di alcuni componenti del Comitato Consultivo Misto.

Si terrà inoltre l’evento formativo “Sicurezza della terapia farmacologica in ospedale” rivolto al personale sanitario.

Azienda USL di Imola

Una campagna informativa attraverso i social, il sito ed il canale youtube e distribuzione di materiale informativo sugli aspetti relativi alla sicurezza delle cure all’interno delle strutture aziendali accompagneranno l’adesione dell’Ausl di Imola “Patto di Collaborazione per contrastare la resistenza agli antibiotici” in Area Metropolitana.