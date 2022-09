I sottoprodotti sono i residui originati da un processo di produzione, utilizzati legalmente senza l’applicazione di trattamenti assimilabili alla gestione dei rifiuti e senza arrecare danni all’ambiente e alla salute dell’uomo. E’ un tema di forte attualità su cui sarà fatto il punto mercoledì 21 settembre (dalle 11.30 alle 13), nell’evento gratuito, organizzato da Cyrkl Italia con la collaborazione di Unioncamere Emilia-Romagna e Circular Economy Network.

Sono due le modalità di partecipazione a scelta: in presenza all’Auditorium del The Student Hotel a Bologna (prenotazione obbligatoria) oppure online sulla piattaforma Zoom.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. La normativa di riferimento è il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264.

Programma

11:30 Federica Savini consulente di Economia Circolare presso Cyrkl presenterà “Il contributo dei sottoprodotti alla transizione circolare ”

