Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova, nelle tre notti di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 settembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 settembre, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 bis “Castenaso”.