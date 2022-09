Lo scorso 5 settembre hanno chiuso i battenti le piscine estive di Spezzano di Fiorano. La stagione – che ha preso il via il 4 giugno – ha visto una grande e significativa partecipazione da parte di grandi e piccoli, incontrando la soddisfazione sia del Comune di Fiorano Modenese che della Nuova Sportiva, società che ha vinto il bando per la gestione dell’impianto fino al 2024, con possibilità di proroga.

Si è trattata di un’estate caldissima come sappiamo, e con tanta voglia di normalità. I numeri del 2021, già positivo e incoraggiante, sono stati superati con grande slancio. Infatti, gli ingressi complessivi ammontano a più di 10.500 lungo la stagione. Tra questi troviamo tantissimi nuovi clienti, e anche gli abbonamenti si attestano su numeri considerevoli.

“Dopo due anni complicati da tutte le limitazioni che la pandemia ha comportato – dicono i gestori di Nuova Sportiva – finalmente possiamo festeggiare un’estata trascorsa serenamente, e guardare fiduciosi al domani. Questo, sempre cercando di lavorare non solo con qualità ma anche in sicurezza. Ringraziamo tutti coloro che sono venuti a trovarci e le istituzioni, nella fattispecie il Comune, per il supporto e la collaborazione che non è mai venuta a mancare”.

Le attività proposte, il servizio ristorazione e la professionalità dei gestori ha reso ancora più completa l’offerta dell’impianto. L’appuntamento è ora all’anno prossimo, con altre belle novità.