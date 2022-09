E’ stata una domenica di sport e divertimento, finalmente insieme senza protocolli e mascherine.

Tante le persone che hanno fatto tappa a Cavriago domenica 11 settembre per l’Antica Fiera dei Tori, da qualche anno dedicata allo sport.

L’Amministrazione Comunale di Cavriago, insieme alle società sportive del paese e a Eden Centro Benessere, ha organizzato in piazza Zanti e sul sagrato spazi per esibizioni, tornei, animazione e giochi

La Polizia Locale Val d’Enza ha allestito un percorso stradale dedicato ai più piccoli che in bicicletta e monopattino hanno imparato a come muoversi in sicurezza nel rispetto del codice della strada.

La gara di torte di riso organizzata con la collaborazione di Conad Superstore Cavriago ha visto come vincitore Augusto Azzolino, seconda classificata è stata Sandra Spagni e terza la signora Maria Catellani.

Eden Centro Benessere ha fatto ballare, correre e saltare decine di persone, Y Arco Club ha seguito provetti arcieri, Scuola Basket Cavriago, Polivis, Koryukan e Celtic Pratina hanno dato informazioni sulle attività dell’imminente autunno.

Cuariegh on the road ha sfornato panini e dato da bere ai numerosi frequentatori della piazza.

Al momento del taglio del nastro, alla presenza delle autorità gli Schioccatori di fruste Romagnoli hanno sorpreso i presenti con un’esibizione inedita accompagnata dai danzatori di New Dance Club di Forlì, portati a Cavriago da Proloco.

E’ stata la squadra di San Terenziano a vincere la 26esima edizione del Calcetto in Salita di Cavriago! Ben 200 invece i partecipanti alla prima edizione della Coloror Run la corsa coloreda organizzata grazie all’entusiasmo dei giovani ragazzi e ragazze dell’Associazione Cuariegh on the road.

E’ stata festa, è stato sport, è stato un ritorno alla tradizione e allo stare finalmente insieme.