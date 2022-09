Sabato 10 settembre i volontari di Auser, Croce Rossa, Azione Solidale, Emporio Dora e Filef saranno impegnati per tutta la giornata (dalle ore 8:30 alle ore 20:30), davanti ai punti vendita Coop Meridiana e Ipercoop Ariosto di Reggio Emilia, per raccogliere materiale scolastico.

Il materiale raccolto sarà donato alle famiglie con figli in età scolare che versano in difficoltà economica. L’iniziativa di solidarietà è realizzata in occasione della campagna di Coop Alleanza 3.0 “Dona la spesa”, a cui ogni anno il mondo del volontariato offre supporto.