Un fine settimana all’insegna della musica quello che si appresta a vivere Castiglione dei Pepoli. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, infatti, va in scena lo “Stage Antiruggine”, organizzato da CEMI Bologna in collaborazione con Appennino Sound ed il patrocinio del comune di Castiglione dei Pepoli. Gli scritti allo stage sono ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni e per 3 giorni seguiranno lezioni di strumento come il piano, il violino, la viola, il violoncello, la chitarra e il flauto. Per tre giorni ai giovani musicisti saranno impegnati nello studio soprattutto pratico, ma anche di conoscenza teorico.

Si inizia venerdì 9 alle 11 e si prosegue fino alle 18. Il giorno dopo, sabato 10 settembre al lavoro dalle 9.30 alle 12.00 e poi nel pomeriggio un piccolo concerto dell’orchestra al parco delle Rimembranze. Una prova generale in vista del concerto che si terrà nel Teatro Comunale di Castiglione, domenica 11 settembre.

Le musiche proposte sono tra le altre quelle di Giuseppe Verdi, Giochino Rossini e Giacomo Puccini.