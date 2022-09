Torna, dall’8 all’11 settembre, la tradizionale Fiera di Settembre di Casalgrande, con attrazioni, spettacoli, cibo e musica, con un occhio di riguardo alle tradizioni del nostro territorio.

Si parte giovedì 8 settembre alle ore 20.30 con la Cena della Terza Età presso l’Oratorio don Milani (info e prenotazioni: 0522 998556).

Alle ore 21 al Teatro De André, “I racconti della tradizione” a cura di Sara Prati e del prof. Giorgio Rinaldi, con accompagnamento musicale di Emanuele Reverberi: un viaggio nelle radici di Casalgrande con al centro le usanze contadine del nostro territorio.

Venerdì 9 settembre, in piazza Martiri della Libertà dalle ore 19.30, “Associazioni al Centro”, serata dedicata alle Associazioni di Casalgrande. In questa cornice si terrà il taglio del nastro della Fiera con le autorità e Miss Valentina 2020 (con musica, street food, ed esibizioni). Alle ore 21 in via Canaletto, spazio alla sfida del Tractor Pulling, con i trattori che duellano nel tiro alla slitta.

Sabato 10 settembre, dalle 10.30 inaugurazione della nuova Cra Madre Teresa di Calcutta, in via Zacconi; dalle 14 in via Canaletto, esposizioni di trattori, mezzi agricoli e aratura con trattori a testa calda. A partire dalle 17.30 in oratorio, a cura del gruppo Virtus di Casalgrande, la nona edizione di ‘Du Pass ai Buiaun’, camminata non competitiva in due percorsi (6 e 9 chilometri – ritrovo alle 17.30 dal bar I Care, partenza alle 18, rientro con ristoro al bar I Care alle 19.30). Alle ore 20.30, Elezione di Miss Valentina con la serata dal titolo “L’amore oltre le regole”, ospiti la cantante Bianca Atzei e special guest Giulio Golia delle Iene.

Ricchissimo anche il programma di domenica 11 settembre. Si parte alle 9 di mattina con l’esposizione dei trattori, aratura e trebbiatura ‘all’antica’, iniziative seguite alle 13 dal pranzo presso bar I Care; in piazza Costituzione alle 10 spettacolo di apertura con gli Ottoni Matildici, alla presenza delle autorità a di Miss Valentina; in via Santa Rizza esposizione dei trattori d’epoca e moderni. Da via Santa Rizza (10 – 12.30 e 15 – 19) partirà il bus navetta con visita alla Big Bench e con la possibilità di far visita alla nuova Casa Madre Teresa di Calcutta; al pomeriggio, in piazza Costituzione, dalle ore 15.30 alle 17.30, si esibiranno i So To Speak Lounge Quartet. Dalle 17.30 alle 19.30, sempre in piazza Costituzione, direttamente da Discovery Channel, l’attore – fattore Andrea Gherpelli in “Chi semina, raccoglie. Tra vita, terra e tv”.

A completare il programma, sono previste anche la mostra fotografica del Circolo Il Torrione in Sala Gino Strada e la mostra di pittura ‘Ritratti’ di Primo Canepari al bar I Care.

Per maggiori informazioni: segreteria@prolococasalgrande.it; www.prolococasalgrande.it; www.comune.casalgrande.re.it