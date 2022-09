Sul ramo di allacciamento A22 Autostrada del Brennero/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 settembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A1 in direzione di Bologna, uscire alla stazione di Modena nord e rientrare dalla stessa in direzione di Milano.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni – verso Bologna e Ancona – e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.