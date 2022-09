Sono attesi per oggi i primi accertamenti per l’infortunio a Domenico Berardi che martedì sera al Mapei contro il Milan ha lasciato il campo da gioco in lacrime dopo solo sette minuti dalla ripresa.

Dopo il contatto con Hernandez si è temuto il peggio per chi ha assistito dalle tribune o da qualche schermo, ma pare che lui stesso abbia escluso eventuali problemi alle ginocchia.

Si attendono gli esiti degli esami quindi (possibile problema muscolare) e i relativi tempi di recupero e ritorno.

(Claudio Corrado)