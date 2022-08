Con l’esilarante “I mostri”, film a episodi di Dino Risi (1963), comincia venerdì sera la programmazione di “Cinema in piazza”, la rassegna promossa dal Comune davanti al Palazzo dei Pio: otto gli appuntamenti, dal 2 al 9 settembre, per vedere o rivedere sul grande schermo pellicole che hanno fatto epoca. Due titoli del ciclo sono tornati d’attualità nei giorni scorsi, per ragioni diverse, aggiungendo ulteriori motivi d’interesse: “Grease” per la prematura scomparsa (1978) di Olivia Newton-John, co-protagonista con con John Travolta; e “Fuga per la vittoria”, perché il 9 agosto scorso era l’80° anniversario della vera partita che ha ispirato la pellicola di John Huston.

Le proiezioni nell’impagabile cornice di piazza dei Martiri sono a ingresso gratuito (senza prenotazione, fino a esaurimento posti); questo il calendario completo:

v. 2/9 “I mostri” di Dino Risi (1963, B/N) con V. Gassman e U. Tognazzi;

s. 3/9 “Gli uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks (1953) con M. Monroe e J. Russell

d. 4/9 “Fuga per la vittoria” di John Huston (1981) con M. Caine, M. von Sydow, S. Stallone Pelè

l. 5/9 “La donna che visse due volte” di Alfred Hitchcock (1958) con J. Stewart e K. Novak

ma. 6/9 “Borotalco” di Carlo Verdone (1982) con C. Verdone, E. Giorgi e C. De Sica

me. 7/9 “Sabrina” di Billy Wilder (1954, B/N) con A. Hepburn, H. Bogart e W. Holden

g. 8/9 “Grease” di Randal Kleiser (1978) con J. Travolta e O. Newton-John

v. 9/9 “La spia che venne dal freddo” di Martin Ritt (1965, B/N) con R. Burton e C. Bloom

In caso di annullamento o interruzione del film per maltempo, la serata sarà recuperata fra il 10 e il 12 settembre. I mercati previsti nel periodo del ciclo si svolgeranno regolarmente.