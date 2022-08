e Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pvimentazione, dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 “San Vitale” e lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Larga, Rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, Rotonda Giuseppe Modonesi, Via dell’Industria, Rotonda Enrico Brunetti Rodati, Via del Terrapieno e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri”.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 21:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 settembre, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A1 Panoramica “Località La Quercia” e “Località Aglio”, in direzione di Firenze.

Saranno anche chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nella stessa notte, con orario 20:00-6:00, rimarrà chiusa anche l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica.

Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino di una frana, dalle 22:00 di questa sera lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di mercoledì 31 agosto alle 6:00 di giovedì 1 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova. Si ricorda che la stazione di Bologna Borgo Panigale è chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, in modalità continuativa.