Ieri notte verso le 2.30, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute via Emilia Ospizio, a seguito di segnalazione giunta al 113 da parte di una dipendente di un noto fast food che riferiva di aver subito il furto della propria borsa.

Gli equipaggi, appresi gli elementi utili all’individuazione del presunto autore, si sono posti immediatamente alla ricerca dello stesso rintracciandolo, subito dopo, in viale IV Novembre. L’uomo, noto agli Agenti per i numerosi precedenti penali e di Polizia, corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima, con indosso ancora parte della refurtiva ed a bordo di un velocipede di dubbia provenienza, veniva tratto in arresto per furto aggravato e deferito in stato di libertà per ricettazione. Oltretutto i movimenti dell’uomo era stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino.

Intorno alle 12.00, le Volanti della Polizia di Stato intervenivano invece in via Farini, a seguito di segnalazione giunta al 113 da parte del titolare di un esercizio commerciale che aveva notato un soggetto intento ad asportare una bicicletta elettrica da una rastrelliera. L’uomo, vistosi scoperto, si è dato alla fuga a bordo di un altro velocipede in direzione piazza Fontanesi. Diramata la descrizione del presunto autore, gli Agenti del Posto di Polizia Turri rintracciavano l’uomo in viale IV Novembre. Al termine degli accertamenti espletati, il soggetto veniva deferito in stato di libertà per tentato furto, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. La bicicletta, provento di furto, veniva restituita al legittimo proprietario. In sede di convalida l’Autorità Giudiziaria disponeva la misura del divieto di dimora nel comune di Reggio Emilia e contestuale obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.