Incendio in un edificio in apparente stato di abbandono, lungo via Emilia Est poco fuori Modena. Due persone che si trovavano nella struttura – probabilmente utilizzata come riparo da senza fissa dimora – sono state portate in salvo dai Vigili del fuoco, intervenuti in forze. Danni ingenti con fiamme propagate anche alla copertura dello stabile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguiranno ancora per alcune ore.



