Ad Albinea è tutto pronto per l’esordio della 14esima edizione del festival Libr’Aria per piccoli lettori all’aria aperta, che andrà in scena al parco dei Frassini e all’attigua biblioteca Pablo Neruda, dal 26 al 28 agosto.

Il programma è molto ricco e prevede laboratori, letture, presentazioni e narrazioni con grandi ospiti.

Il via ufficiale della kermesse sarà venerdì 26 agosto alle ore 16 al parco dei Frassini con i saluti dell’amministrazione, degli sponsor e di Equilibri: la cooperativa modenese che fin dall’inizio cura la programmazione, la realizzazione e la conduzione del festival.

Alle ore 16.30 e elle 18 andrà in scena “Se incontrassi un orso”: una lettura al buio e un laboratorio con Silvia Borando a cura di Minibombo per bambini dai 4 ai 6 anni (su prenotazione).

Alle 17.30 l’incontro con Fabrizio Altieri “Tra stelle, balene e librerie”. L’autore toscano, affermatissimo, racconterà con verve umoristica e con passione due storie a sfondo animalista: “La balena in scatola” e “Laika delle stelle”, in cui si mescolano l’amore per gli animali, il coraggio dei giovani protagonisti e il loro anelito per la giustizia e la difesa dei più deboli.

Alle ore 18.30 torneranno le storie di Mappamondo, presentate dagli studenti e dalle studentesse della Scuola di Italiano per stranieri – C.P.I.A. Reggio Sud. Alle ore 20.45 il teatro si farà in cucina con “Storie da mangiare” di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini (Le Strologhe) e ispirato a fiabe classiche come “La principessa sul pisello” e “Biancaneve e i sette… pani”.

La giornata si chiuderà alle ore 22 con “Notturno Fuorilegge”. La redazione di ragazzi e ragazze incontrerà Altieri in Sala Civica.