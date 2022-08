Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante, ha denunciato in stato di libertà un 42enne, per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Alle ore 17 circa, la Volante è intervenuta all’interno del Parco Pertini, per una segnalazione, pervenuta alla Centrale Operativa, da parte di una persona che riferiva di avere subito il furto della sua bicicletta presso la stazione ferroviaria e di averla localizzata tramite app GPS all’interno del parco.

Gli agenti, acquisite le descrizioni del velocipede, riuscivano ad individuarlo nella disponibilità di un uomo che sentito in merito al possesso non forniva motivazioni valide o documentazioni attestanti la legittima proprietà del mezzo.

Dalla perquisizione personale effettuata, lo stesso veniva trovato in possesso di una tronchese in acciaio, una chiave esagonale a L, una lama in acciaio di un cutter e di una Carta di Identità appartenente ad una terza persona.

Accompagnato in ufficio, da accertamenti specifici emergeva che il 42enne era persona dedita alla commissione di reati, nonché inottemperante alla misura di prevenzione del Divieto di ritorno nel Comune di Modena emesso dal Questore in data 27.11.2019. All’esito dell’istruttoria, l’Ufficio Immigrazione ha notificato allo straniero il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Modena.

La bicicletta veniva riconsegnata al legittimo proprietario.