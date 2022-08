Il video: “rEsistenze – archivio danzato della memoria” indaga il linguaggio del corpo con la creazione di un archivio storico come incontro tra generazioni. Questa è la trama del video selezionato tra i finalisti per il “Parma international music film festival”, sezione danza. Il lavoro di Pcto, con referente Fondazione Palazzo Magani, è stato realizzato dal liceo artistico Gaetano Chierici (audiovisivo multimediale), in collaborazione con il liceo Matilde di Canossa (coreutico), l’uno per la parte audiovisiva multimediale, l’atro per le narrazioni coreografiche.

I video finalisti saranno proiettati il 23 settembre nella Casa della Musica di Parma. “rEsistenze” è il promo del progetto finale, che sarà promosso e proiettato, ad ottobre, da e presso Palazzo Magnani, quale referente per il Pcto dei ragazzi.

La coproduzione Chierici e Canossa è stata selezionata da una prestigiosa giuria composta da: Arturo Cannistrà (maestro Fondazine Nazionale Danza – Ater Balletto- presidente di giuria); Martine Deker (direttrice Cinedanse Holland), Andrea Baker (artista e collaboratore di Cinedans), Simona Meriggi (direttrice di Amarcort festival dedicato a Fellini). Gli interpreti del video sono gli studenti della classe 5K del Liceo Coreutico Canossa coordinati da Erika Colaci, con coreografie di Luigi Linardi. Le riprese e il montaggio video sono degli studenti delle classi: 5E-4G-3E del liceo Chierici coordinati da Alessandra Cataleta. Il lavoro ha coinvolto gli studenti dei due licei, ispirandosi all’ indagine filosofica: “Indizi sul corpo”, progetto di tradizione del Chierici, a cura della docente, Mariarosaria Pranzitelli, creando dei podcast audio, che documentano il dialogo tra nonni e nipoti sul’adolescenza, in condizioni di emergenza, i primi durante la guerra e il dopoguerra, i secondi nella Pandemia anche in relazione agli spazi mancati: la discoteca, il polo scolastico, la fermata dell’autobus, la biblioteca, la piazza… Luoghi svuotati dall’abituale viavai urbano, da re-inventare e riempire con il racconto delle esistenze giovanili, vissute e viventi, che, come sottofondo musicale fatto di narrazioni coreografiche, va alla ricerca di un’alchimia tra passato e presente, tra parola e gesto.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di: fondazione Palazzo Magnani, biblioteca Panizzi, circolo Arcy Tunnel di Reggio.