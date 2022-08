Nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 agosto sono previste diverse visite guidate straordinarie all’interno del Castello di Spezzano (via del Castello 12), in occasione del ponte di Ferragosto. Domenica sarà alle ore 16.30; mentre lunedì saranno una alle 16.00, una alle 17.00 e l’ultima alle 18.00, tutte completamente gratuite. L’uso della mascherina è consigliato, e per informazioni è possibile scrivere alla mail castellospezzano@gmail.com oppure telefonare allo 335/440372.

Sempre lunedì 15 è prevista l’iniziativa “Ferragosto in Salsa”. Un Ferragosto quindi alternativo, da passare sui sentieri della Riserva tra prati e boschetti, col dolce sottofondo del borbottio dei vulcanetti. Il centro visite Ca’ Tassi con le sue collezioni naturalistiche e l’Ecomuseo Ca’ Rossa con la collezione di attrezzature agricole di un tempo saranno aperti e a disposizione dei visitatori. Per info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliamo sempre, oltre alla mascherina nei luoghi chiusi, abbigliamento adeguato per camminare nella natura.