Lo scorso weekend ha regalato 2 importanti appuntamenti del circuito FIN per gli appassionati di acque libere:

A Marina di Ravenna si è tenuto il trofeo Gambi, manifestazione organizzata da lunga data dal circolo Marinai d’Italia, sulle distanze del miglio marino e dei 5 km, in cui i master modenesi hanno primeggiato.

In condizioni meteo marine praticamente perfette Maria Giulia Gatti (M50, Sea Sub) ha vinto la categoria nella gara più lunga, mentre Matteo Rinaldi (M40, Sea Sub) e Marco Zanasi (M50, GdF) si sono piazzati nelle prime posizioni assolute della gara corta e rispettivamente primo e secondo di categoria.

In concomitanza a Piombino si è disputata la maratona degli Etruschi, gara sulla distanza di 10 km eccezionalmente aperta alle categorie master. Da un paio di anni infatti, nel circuito FIN i master possono gareggiare solamente su gare di massimo 5 km, ad eccezione delle gare ‘storiche’ in cui rientra la prova labronica.

Il percorso in linea che copriva il tratto di mare tra Cala Moresca a Baratti, si è rivelato molto impegnativo. Le condizioni molto difficili, dovute sia al mare mosso che all’acqua molto calda, ha costretto al ritiro parecchi atleti e molti altri sono finiti fuori tempo massimo. Bravi i modenesi presenti che sono riusciti a concludere la loro impresa con buoni risultati, tra tutti brilla il primo posto di categoria di Raffaele Riccò (M40, Sea Sub).