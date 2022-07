Da lunedì 1 agosto sarà possibile sottoscrivere, presso l’ufficio Urp (Relazioni con il pubblico) del Comune di Casalgrande, la “Raccolta firme per la riapertura del pronto soccorso e mantenimento dell’auto medica presso l’ospedale Magati di Scandiano – h24”.

L’iniziativa è sostenuta dalla lista Noi per Casalgrande, dal Movimento Cinque Stelle e dal Centrodestra per Casalgrande. “Si tratta di una importante iniziativa – dichiara il sindaco Giuseppe Daviddi – per il mantenimento di un servizio sanitario fondamentale del territorio. L’importanza di ‘salvare’ il Pronto Soccorso di Scandiano è stata confermata dai problemi di sovraccarico denunciati dal sindaco Menani presso l’ospedale di Sassuolo. In particolare ritengo che il servizio di auto medica non vada ridotto, bensì potenziato: in un territorio dove le imprese lavorano a ciclo continuo, anche nelle ore notturne, questo servizio assume un ruolo ancor più decisivo”.

Una volta raccolte, le firme verranno inviate al Prefetto Iolanda Rolli, al Questore Giuseppe Ferrari, al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, all’Assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, al Presidente della Provincia di Reggio Giorgio Zanni, al Direttore provinciale Ausl Cristina Marchesi, al Direttore del Distretto Ausl di Scandiano Marco Ferri, al Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia Matteo Nasciuti e ai sindaci dell’Unione.

Nelle prossime settimane la raccolta firme verrà diffusa sul territorio anche ad altri luoghi, come i mercati pubblici: comunicheremo nelle prossime settimane tutte le informazioni necessarie.