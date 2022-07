Riorganizzazione dei servizi di raccolta in corso per alcuni comuni reggiani: a seguito del passaggio di consegne da gestori esterni, é in atto la calendarizzazione interna della raccolta di alcune frazioni nei seguenti comuni:

Cavriago – INDIFFERENZIATO + ORGANICO

Montecchio – INDIFFERENZIATO + ORGANICO

Castelnovo Sotto – INDIFFERENZIATO + ORGANICO

Bagnolo – ORGANICO

San Martino in Rio – INDIFFERENZIATO

Per tutti i comuni nessuna variazione riguarderá il Giroverde. A Bagnolo non ci saranno variazioni per la raccolta del rifiuto indifferenziato, mentre a San Martino in Rio nessuna variazione riguarderá la raccolta dell’organico. Il nuovo sistema andrá a regime nel giro di 15 giorni. Eventuali inevitabili ritardi nella raccolta verranno recuperati: é possibile effettuare le segnalazioni del caso al NUMERO VERDE 800 212607.

La riorganizzazione fa parte di un più ampio processo in corso, previsto dal Piano Industriale @2030, per razionalizzare e migliorare l’erogazione dei servizi sul territorio servito da IREN.