In questi giorni sono iniziati alcuni lavori nell’area attigua al campo da calcio Valentino Mazzola. In quest’area, di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta, dopo un accordo raggiunto tra quest’ultima e l’Amministrazione comunale, saranno erette alcune strutture temporanee, realizzate da una ditta specializzata, che ospiteranno per il prossimo Anno scolastico i bambini della scuola materna del Peep – Pieve.

Il trasferimento temporaneo è stata una scelta condivisa con la scuola e la cui possibilità è emersa nei mesi scorsi. “A breve – spiegano l’Assessore ai Lavori pubblici Giorgio Severi e il Sindaco Enrico Bini – inizieranno i lavori del secondo stralcio per il rifacimento del plesso scolastico, dopo l’inaugurazione lo scorso maggio della nuova sede della primaria (le cui aule sono utilizzate dall’inizio dell’anno). Il secondo stralcio prevede un ampliamento della stessa scuola primaria con ulteriori aule, la nuova scuola materna e il nuovo Centro confezionamento pasti: questi nuovi edifici sorgeranno nella stessa area in cui insistevano le strutture precedenti, e anche su questo secondo stralcio il Comune di Castelnovo ha ricevuto importanti finanziamenti per 3.500.000 euro da mutui BEI mentre 3.040.000 euro saranno investiti da fondi propri dell’Ente.

La scelta di dislocare i bambini della scuola d’infanzia in queste strutture vicine al Valentino Mazzola, deriva dall’accordo siglato con la ditta che realizzerà l’ampliamento, la ITI Spa di Modena. Saranno costruite da una ditta specializzata di Milano, la Algeco, che ha già realizzato strutture scolastiche sia temporanee che permanenti in tutta Italia”. Conclude Enrico Bini: “Questa scelta, condivisa anche con l’Istituto Scolastico, ha due vantaggi. Da una parte una maggiore sicurezza, con il cantiere che sarà più distante dalla scuola d’infanzia. Dall’altra la rapidità del cantiere: in questo modo i lavori saranno conclusi in un anno anzichè due anni e mezzo, potendo comunque contare per quest’anno di cantiere su spazi adeguati e accoglienti. I lavori partiranno già ad inizio agosto, mentre a settembre i bambini della scuola d’infanzia cominceranno le attività nelle aule temporanee”. In questa fase dei lavori sarà posizionata una platea di ghiaia, su cui saranno posati i punti di appoggio per le strutture. Nelle aule temporanee troveranno spazio cinque sezioni della materna, l’aula per la suddivisione dei pasti, i locali con servizi per docenti e personale Ata, l’area cortiliva che sarà allestita presso le strutture”.