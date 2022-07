Avrebbero dovuto aspettare le 7 del mattino per iniziare a lavorare nei cantieri condominiali e invece avevano cominciato prima, all’alba, due aziende di Reggio Emilia sanzionate dalla Polizia locale di Modena per aver violato il regolamento comunale per le attività rumorose temporanee. I verbali, contestati per due distinti episodi avvenuti nei giorni scorsi in altrettanti complessi residenziali collocati nella zona est della città, ammontano a mille euro ciascuno e in entrambi i casi il Comando di via Galilei è stato allertato dai residenti in zona, che hanno segnalato il disturbo della quiete.

Nel primo caso le pattuglie impegnate nel turno della notte sono intervenute intorno alle 5.30 e hanno riscontrato che gli operatori di un’azienda edile stavano utilizzando una spatola per lavorare materiale pastoso; nel secondo caso, verso le 6.20, è stato accertato l’utilizzo di un miscelatore da cantiere con cui veniva preparato materiale resinoso da distribuire al suolo. Dopo la notifica dell’illecito amministrativo, alle due imprese è stato intimato di riprendere l’attività lavorativa solo negli orari consentiti.

Il regolamento comunale per le attività rumorose, introdotto oltre un anno fa, prevede infatti che i lavori che possono causare rumore, provocando quindi potenziale disagio alle persone che vivono nelle vicinanze, possano essere svolti esclusivamente nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19; le sanzioni vanno da 500 a 20mila euro. La prescrizione vale sia per i cantieri interni, come le attività di ristrutturazione o manutenzione, sia per quelli esterni, come escavazioni e demolizioni e con l’impiego di macchine operatrici, di mezzi d’opera e di macchinari e attrezzature rumorosi, come martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari. Più in generale, inoltre, il regolamento specifica che l’attività dei cantieri temporanei o mobili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Il documento è pubblicato anche online sul sito del Comune (www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/regolamenti).