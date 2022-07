Mercoledì 27 luglio il tratto della complanare che collega via Giardini alla Nuova Estense (strada Bellaria) all’altezza della rotatoria con strada per Castelnuovo Rangone non sarà percorribile in direzione Bologna dalle ore 10 fino alle 15.

Anas collocherà idonea segnaletica sulla tangenziale Einaudi prima dell’uscita 19 per presegnalare la chiusura, mentre le pattuglie di Polizia locale e Polstrada devieranno i veicoli in transito in complanare per farli uscire all’uscita 19 verso via Giardini.

La temporanea sospensione del traffico nel tratto della tangenziale in questione è funzionale ad alcune attività della produzione del film dedicato ad Enzo Ferrari il cui inizio delle riprese è in programma la prossima settimana.