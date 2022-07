Sono in crescita le aziende Coldiretti della nostra Regione che hanno presentato richiesta di adesione al progetto Coldiretti targato “Vigneto Italia”, che offre la possibilità di beneficiare dei contributi OCM vino previsti per la promozione sui mercati dei Paesi Terzi (extra UE).

Le attività di promozione riguardano le produzioni DO e IG, eccellenze distribuite lungo tutta la nostra regione che vanta 19 DOC, 2 DOCG e 9 IGT, alle quali potrà venir data un’occasione in più per avere la maggiore visibilità che meritano.

Diverse le attività che consentiranno alle aziende aderenti di ricevere un contributo sulle iniziative promozionali da realizzare nei Paesi Terzi quali, a titolo esemplificativo: organizzazione di degustazioni promozionali, realizzazione di materiale promozionale da distribuire agli eventi, accoglienza in azienda di operatori commerciali dei paesi extra Ue, media advertising attraverso il web o i social network.

L’adesione al progetto, accessibile grazie alla possibilità prevista dalla Regione nel bando di partecipare a progetti multiregionali, prevede inoltre la partecipazione preferenziale alle iniziative promozionali che organizza Coldiretti nei paesi extra Ue, a titolo di esempio: master class nell’ambito della Milano Wine Week, degustazioni con operatori stranieri al Vinitaly, degustazioni in fiere internazionali quali il Fancy Food di New York, nonché agli altri eventi e iniziative di comunicazione del settore.

Considerato il periodo di incertezza dovuto alle tensioni internazionali, l’aumento del numero di aziende aderenti al progetto indica chiaramente la volontà di aprirsi all’internazionalizzazione proponendosi su mercati stranieri, principalmente U.S.A., Regno Unito e Cina, e dimostra l’attenzione e l’impegno che Coldiretti dedica al settore: un segnale sicuramente positivo di crescita di questo progetto e di vitalità del settore.

Gli uffici vitivinicoli di Coldiretti sul territorio sono a disposizione per chi fosse interessato.