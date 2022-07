Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 luglio, per chi percorre la Tangenziale di Bologna con provenienza da Bologna Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo che immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, uscire allo svincolo n. 7bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso, in direzione Padova.



