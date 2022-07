La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà due giovani di 28 e 24 anni, uno per il reato di possesso di armi ed oggetti atti ad offendere e l’altro per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Intorno alle ore 9.00 di ieri mattina, durante un posto di controllo lungo viale Montecuccoli in direzione centro città, un’autovettura in transito non si è fermata all’alt degli agenti, dandosi alla fuga. Inseguita dalla Volante a stretto giro, grazie anche alle indicazioni della Centrale Operativa, che ha seguito da remoto gli spostamenti del veicolo, l’auto è stata rintracciata in un’area di parcheggio nei pressi di via Padre Candido, con a bordo i due ragazzi.

All’interno del mezzo di proprietà del conducente, nascosti nelle tasche dello schienale dei sedili anteriori, sono stati rinvenuti due cutter, immediatamente sottoposti a sequestro. Il 28enne è stato anche sanzionato ai sensi del Codice della Strada per la condotta di guida tenuta e per non essersi fermato all’alt della Polizia.

Il 24enne, invece, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo crack, che nascondeva nella bandana che indossava, motivo per il quale è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Irregolare sul T.N., è stato appunto deferito all’AG e la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.