Sabato 23 luglio il Festival Mundus arriva a Correggio presso il suggestivo Cortile di Palazzo dei Principi con una vera e propria commistione di generi: la voce, il violino e le percussioni dell’autorevole ambasciatore della taranta nel mondo Mauro Durante incontreranno la chitarra di Justin Adams in “Still Moving”. Un viaggio intimo e sorprendente tra blues, pizzica, punk, taranta, canzone d’autore, ritmi nordafricani, chitarra, violino e tamburi.

Dal Salento a Londra, lungo i confini della musica, un incontro intimo e ipnotico tra il chitarrista di Robert Plant e il leader del Canzoniere Grecanico Salentino. I viaggi sono sempre stati la linfa vitale di Justin Adams e Mauro Durante, musicisti che si sono incontrati per la prima volta sul palco della Notte della Taranta diretta da Ludovico Einaudi nel 2011 scoprendosi affini nei ritmi della trance. Il disco “Still Moving” uscito ad ottobre 2021 è un progetto dalle atmosfere on the road in cui nelle undici tracce s’intrecciano blues e taranta, sonorità arabe e africane, estasi mediterranea e canzone d’autore, punk e ritmi della tradizione salentina, minimalismo e musiche devozionali: materie tenute insieme dal suono della chitarra elettrica, del violino e dei tamburi a cornice. Un album di 11 tracce che sono la descrizione perfetta della volontà di esplorare lingue diverse, unendo strumenti in modo inaspettato, e traducendo culture lontane in un linguaggio comune.

Chitarrista e produttore, da anni braccio destro di Robert Plant nel suo gruppo, i Sensational Space Shifters, con una predilezione per il groove nordafricano e il tocco musicale del deserto, il chitarrista Justin Adams dialoga in perfetta sintonia col violinista e tamburellista Mauro Durante. Quest’ultimo è uno dei grandi interpreti delle musiche popolari del Sud della Puglia e anima del Canzoniere Grecanico Salentino, decretato «miglior gruppo di world music al mondo» ai Songlines Music Awards di Londra nel 2018.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatro Asioli di Correggio (Corso Cavour, 9)

