“Siamo qui, oggi, tutti insieme, in questa bellissima festa di comunità. Una festa per la pace, la libertà, la democrazia, la solidarietà e la coesione tra i popoli”. Queste le parole del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano in visita ufficiale in questi giorni a Marktredwitz in occasione del 25esimo anniversario del gemellaggio con la cittadina tedesca. In delegazione, insieme a lui, anche il Presidente dell’Associazione La San Nicola Giovanni Degli Angeli, fautore diretto della nascita di questo gemellaggio, una rappresentanza anche delle Associazioni Maestre Sfogline insieme alla Presidente Sergina Caponcelli, e di Foto Club Studio’s 983 di Manzolino, con il Presidente Giancarlo Mattioli, per suggellare questa bella amicizia nata ormai tanti anni fa e splendidamente consolidata nel corso del tempo attraverso tante iniziative di interscambio tra le eccellenze dei rispettivi territori: dallo sport alla cucina, compreso anche il coinvolgimento diretto degli studenti dell’Istituto Lazzaro Spallanzani, protagonisti di importanti occasioni di reciproco scambio interculturale e didattico con i colleghi tedeschi.

Una ricorrenza veramente molto sentita tra le due comunità e che prevede, inoltre, una visita ufficiale della delegazione tedesca guidata dall’Associazione Italiani residenti a Marktredwitz, attesa a Castelfranco Emilia il prossimo 10 settembre in occasione della Sagra del tortellino tradizionale dove “ancora una volta, così come da 25 anni a questa parte, il faro centrale sarà rappresentato dal significato più profondo della parola Amicizia – ha aggiunto Gargano evidenziando che – questo è proprio lo spirito dell’istituzione del gemellaggio, com’è stato ideato in Europa dopo le guerre mondiali e che rappresenta la formalizzazione di un’unione fra comunità, allo scopo di cooperare e collaborare in diversi e di stabilire rapporti duraturi nel tempo.

Coinvolgendo direttamente i cittadini – ha rimarcato ancora, anche durante il suo discorso ufficiale dinanzi alle Autorità tedesche e ai vertici istituzionali di altre tre città gemellate con Marktredwitz, Swalmen e Roermond (Olanda), e Vils (Austria) – il gemellaggio favorisce il processo di integrazione europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco. Questi sodalizi, combinando e coordinando le azioni delle istituzioni e della cittadinanza, migliorano realmente la comprensione reciproca degli abitanti delle diverse municipalità, rendendoli maggiormente consapevoli della loro appartenenza all’Unione europea e, contestualmente, contribuendo quindi alla definizione dell’identità comune europea”.

“Oggi, tutti insieme, dove una stretta di mano di 25 anni fa si è trasformata in un abbraccio non virtuale ma fisico, rendendo ancora più granitica quell’amicizia che possiamo immaginare come un vestito di seta: sai che c’è sempre e ti protegge, anche se non si sente. Quindi – ha concluso Gargano rivolgendosi anche al collega Oliver Weigel, Primo cittadino di Marktredwitz e tributandogli un caloroso abbraccio – facciamo tutti insieme un omaggio a questa memoria, perché le nostre comunità siano ancora fiduciose nell’affrontare il futuro. Questo per me è il senso di essere qui oggi insieme a tutti voi, insieme alla delegazione della mia Città per rafforzare il nostro gemellaggio unito da questo indissolubile spirito di amicizia”.

Grande soddisfazione anche nelle parole di Giovanni Degli Angeli, Presidente dell’Associazione La San Nicola, che ha sottolineato la sua “personale ed immensa emozione nel veder tagliato questo importante traguardo. Non posso che sentirmi veramente onorato e, perché no, anche orgoglioso di aver dato il mio contributo alla nascita di questa splendida amicizia, divenuta nel tempo di una solidità veramente unica. Un rapporto che nel corso degli anni ci ha permesso di condividere tantissime belle esperienze, arricchendoci sul fronte dei valori e della cultura come mai avremmo potuto immaginare. Il gemellaggio, infatti, costituisce senza tema di smentita una bella e concreta dimostrazione di partecipazione civica attiva, favorendo lo scambio di esperienze su tematiche anche di rilevanza europea, offrendo al contempo un’occasione unica di conoscenza della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura dei cittadini delle altre nazioni. E di questo, insieme all’Amministrazione comunale e alle associazioni coinvolte in prima linea sin dall’inizio, siamo veramente fieri”.