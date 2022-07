A proposito della temporanea chiusura pomeridiana della Biblioteca Panizzi, vorremmo rassicurare tutti coloro che hanno a cuore questa istituzione e la cultura: non c’è nessun taglio, nessuna riduzione delle risorse da cui dipenda la temporanea chiusura nei pomeriggi estivi e anzi la Panizzi, viva e vitale più che mai, resta perno fondamentale dei servizi culturali e sociali della città.

Ci rendiamo conto del fatto che la recente, e temporanea, riduzione di orario, limitata ai pomeriggi di luglio e agosto, possa creare qualche disagio, ma siamo anche certi della fondatezza della decisione.

Quest’anno infatti l’adozione del nuovo orario risulta necessaria per far fronte ad esigenze organizzative, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse interne, in particolare del personale, e per garantire gli alti standard di qualità dei servizi negli orari di apertura.

Alla base della scelta, si aggiunge inoltre il fatto che non è ancora stata ultimata la ristrutturazione del cortile interno del palazzo San Giorgio, sede della Biblioteca, che risulta quindi non utilizzabile per eventi e attività programmabili anche nell’arco del pomeriggio-sera.

La verifica attenta dello ‘storico’ delle presenze nei pomeriggi di luglio e agosto alla Panizzi ha poi portato alla conclusione che la limitata riduzione del servizio di apertura avrebbe comportato un disagio veramente limitato, considerato l’esiguo numero di frequentatori pomeridiani. D’altro canto, tenere aperto uno spazio così grande comporterebbe costi elevati rispetto al numero di utenti presenti.

Non a caso, negli anni pre-pandemia (quando la Biblioteca durante i mesi estivi rimaneva aperta alcuni pomeriggi dalle 16 alle 19), i dati relativi alle presenze evidenziavano una diminuzione dell’utenza nei pomeriggi estivi, rendendo opportuno procedere già all’ora, con la chiusura nelle fasce orarie con minore affluenza di pubblico.

Preme sottolineare inoltre che la riduzione dell’orario nei mesi estivi è espressamente prevista dalla Carta dei servizi della Biblioteca.

Da ribadire, a scanso di equivoci, che anche nel periodo estivo la Biblioteca Panizzi resta aperta tutte le mattine in modo continuativo (compresa la settimana di Ferragosto), mentre le Biblioteche decentrate a turno garantiranno l’apertura pomeridiana.

Da settembre, la Biblioteca Panizzi riaprirà con gli orari di sempre.

Annalisa Rabitti

assessora alla Cultura