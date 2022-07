La rassegna musicale inaugura la nuova gestione della struttura. Primo spettacolo mercoledì 13 luglio con l’umorismo di Andrea Ferrari. L’assessore Zaccarelli: “Riapriamo uno spazio di socialità importante per il paese”

Dopo la chiusura nei mesi scorsi per cambio gestione e rinnovo locali, riapre il bar di Villa Barbolini. Luogo di socialità e aggregazione intergenerazionale, situato all’interno della struttura ricreativa di proprietà comunale, in via Mattei 11/13, il bar “La villa” riapre con un’offerta rinnovata sul piano culinario e delle iniziative in programma. Oltre alla produzione di hamburger, pizze e aperitivi serali, la nuova direzione punterà su una cucina tipicamente emiliana, con pasta fresca fatta a mano, gnocco e tigelle.

“Riapriamo finalmente questo spazio importantissimo di Villa Bi – commenta l’assessore alla Cultura Luisa Zaccarelli – dopo due anni di isolamento mettiamo a disposizione della comunità questo spazio dove trascorrere le prossime serate estive, mangiando buon cibo e ascoltando musica di qualità”.

Intensa la programmazione concertistica per il mese di luglio, organizzata nel campetto antistante la Villa e nel parco Tienanmen. Otto le performance in programma, tra musica sperimentale, pop, e jazz, tutte con orario di inizio alle 21.30. Il primo appuntamento della rassegna, curato dalla nuova direzione del bar, si terrà proprio nella cornice verde del parco situato in via Barchetta 57, mercoledì 13 luglio. Lo spettacolo in scena sarà “Non si è più sicuri di niente!” di Andrea Ferrari, un recital umoristico basato su alcuni dei fatti più prorompenti della contemporaneità, presentati in vernacolo emiliano-romagnolo. Da sempre cultore dei dialetti, delle lingue e delle inflessioni, Andrea Ferrari gioca con le parole e con il vernacolo locale, sottolineandone l’importanza della salvaguardia. Diplomato all’Accademia d’Arte drammatica di Milano, Ferrari passa dal registro brillante alla prosa classica; è responsabile della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale. Per assistere ai concerti del cartellone estivo è possibile prenotare chiamando il numero 3496594952.

Questi gli altri spettacoli in programma:

mercoledì 13 luglio, Parco Tienanmen – Andrea Ferrari in “Non si è più sicuri di niente”

Andrea Ferrari in “Non si è più sicuri di niente” venerdì 15 luglio, Bar La villa – Red Head Band

Red Head Band sabato 16 luglio, Bar La villa – Elisa Aramonte, Zak Hinegk

Elisa Aramonte, Zak Hinegk domenica 17 luglio, Parco Tienanmen – Apericena+Grigliata al parco con dj Nick Solieri

Apericena+Grigliata al parco con dj Nick Solieri venerdì 22 luglio, bar La villa – Blue Jazzato

Blue Jazzato venerdì 29 luglio, bar La villa – Sabry Sotgiu e Riccardo Roncagli

Sabry Sotgiu e Riccardo Roncagli sabato 30 luglio, bar La villa – Belinda & Napo Acoustic lounge

Belinda & Napo Acoustic lounge domenica 31 luglio, bar La villa – Black Market, soul acoustic trio