Lorenzo Mora completa la collezione ai Giochi del Mediterraneo, dopo l’argento nei 100 dorso e il bronzo nei 50 conquistati nel weekend centra e vince l’oro dei 200 dorso.

Una vittoria conquistata con sicurezza in una gara condotta da protagonista e chiusa in 1’57”62 in un trionfo azzurro, visto l’argento centrato da Matteo Restivo in 1’57”77. Sul podio con gli azzurri il francese Brun 1’58”40.

Il carpigiano degli Amici del nuoto Vvff è riuscito a raddoppiare la medaglia più preziosa lanciando la staffetta 4×100 mista con Alessandro Pinzuti, Matteo Rivolta e Alessandro Bori conquistando l’oro su Francia e Turchia, completando nel migliore dei modi le gare a sua disposizione.