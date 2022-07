Altra volata vincente per Elisa Balsamo (TREK SEGAFREDO) che a Reggio Emilia taglia per prima il traguardo davanti a Charlotte Kool (Team DSM) e Marianne Vos (TEAM JUMBO-VISMA), protagoniste tutte e tre finora dei tre podi in volata: la campionessa del mondo, che conferma la Maglia Ciclamino, si è aggiudicata la quinta tappa del Giro Donne 2022, la più lunga di quest’anno, 126,1 km, con il tempo di 3:05:02; per lei quarto podio in cinque tappe, di cui due vinte.

Annemiek van Vleuten (MOVISTAR TEAM WOMEN) conferma la Maglia Rosa, Mavi Garcia Cañellas (UAE TEAM ADQ) la Maglia Verde, Niamh Fisher-Black (SD WORX) la Maglia Bianca, Marta Cavalli (FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTURSCOPE) la Maglia Azzurra.

Ancora 5 italiane nella top 10 di giornata: oltre a Elisa Balsamo, quarta Chiara Consonni (VALCAR TRAVEL & SERVICE), quinta Marta Bastianelli (UAE TEAM ADQ), settima Rachele Barbieri (SERVETTO – MAKHYMO – BELTRAMI TSA) e nona Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria).

La dichiarazione della vincitrice di tappa, Elisa Balsamo: “A metà del Giro Donne 2022, il bilancio può solo che essere positivo, sono veramente contenta; anche oggi la mia squadra ha fatto un grande lavoro, sono felicissima di aver vinto. Domani sarà bello partire da casa, penso sarà una tappa molto impegnativa, soprattutto molto adatta alle fughe, quindi staremo a vedere”.

Al km 16 hanno allungato Matilde Vitillo (BEPINK) e Iris Monticolo (TOP GIRLS FASSA BORTOLO), poi affiancate al km 26 da Giorgia Bariani (TOP GIRLS FASSA BORTOLO), Hannah Barnes (UNO-X PRO CYCLING TEAM) e Anastasia Carbonari (UNO-X PRO CYCLING TEAM) che si è aggiudicata al km 63.6 il Traguardo Volante a Poviglio. Le 5 sono arrivate a un vantaggio massimo dal gruppo inseguitore di 5:13’’ al km 73 che è andato via via riducendosi fino al ricongiungimento a -7 km dal traguardo. Protagonista di un allungo in solitaria a -18 km Giorgia Bariani, ripresa dal gruppo a -4 km. Da registrare una caduta nell’ultimo km che ha visto coinvolte 16 atlete.

Domani, mercoledì 6 luglio, il Giro si trasferisce in Lombardia con i 114,7 km della “Sarnico – Bergamo”. La sesta tappa parte dunque a Sarnico alle 10:55, a quota 212 metri, in provincia di Bergamo sulla punta sud del Lago d’Iseo. Seguendo il fiume Oglio, le atlete raggiungono il km 0 a Grumello del Monte, dove inizia un circuito che viene percorso dalle cicliste per 5 volte e che tocca anche il comune di Castelli Calepio, culminando ogni volta con un Gran Premio della Montagna di Categoria 3 a San Pantaleone a quota 312 metri. La gara prosegue verso il capoluogo di provincia con una leggera ma costante salita che tocca i comuni di Carobbio degli Angeli con un traguardo volante al km 93, Pedrengo e Ponte Fiume Serio. Il percorso si inasprisce quando la corsa arriva a Bergamo Alta e percorre le sue vie medievali, prima della discesa che porta al traguardo in centro città approssimativamente per le 14:15.

CLASSIFICHE MAGLIE GIRO DONNE:

MAGLIA ROSA / UNHCR: Annemiek van Vleuten – MOVISTAR TEAM WOMEN

MAGLIA CICLAMINO / FASTWEB: Elisa Balsamo – TREK-SEGAFREDO

MAGLIA VERDE / DISCOVERY+: Mavi Garcia Cañellas – UAE TEAM ADQ

MAGLIA BIANCA / EUROSPORT: Niamh Fisher-Black – SD WORX

MAGLIA AZZURRA / IL MESSAGGERO: Marta Cavalli – FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE

