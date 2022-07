Verso le 17.30 in via Mazzone a Mirandola un’auto è uscita di strada scivolando nel fossato adiacente la sede stradale. Illesa la conducente. Sul posto i Vigili del fuoco hanno provveduto a verifica e a mettere in sicurezza l’auto. Rilievi affidati alla Polizia locale.



