Nei giorni scorsi, in occasione del weekend, il Questore di Reggio Emilia, Ferrari ha disposto specifici servizi interforze in collaborazione anche con le altre Forze di Polizia presenti su territorio, mirati al controllo della cosiddetta “movida” nel centro cittadino, incentrati soprattutto nella zona delle principali piazze del centro e, in particolare, nella zona del quadrilatero.

Nell’ambito di questi servizi, una particolare attenzione è stata rivolta al controllo del rispetto delle quattro ordinanze emesse dal Sindaco di Reggio Emilia, in vigore dal 28 giugno scorso, con cui è stato disposto il divieto di consumo in spazi pubblici di bevande alcoliche di ogni gradazione per tutto il giorno e la vendita da asporto delle stesse dalle 15:00 alle 7:00 del giorno seguente, la cui violazione prevede una sanzione amministrativa di 300 euro.

Nell’ambito di questi controlli, 5 soggetti sono stati sanzionati per violazione delle ordinanze in quanto trovati a consumare bevande alcoliche nei pressi di via Lazzaro Spallanzani, Parco del Popolo e via Nobili, così contravvenendo al divieto. Nei confronti dei cinque è stata irrogata la sanzione amministrativa di 300 Euro.