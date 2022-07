Per ottimizzare il sistema acquedottistico a servizio del Comune di San Giovanni in Persiceto, e al contempo consentire lo sviluppo urbanistico del nuovo insediamento in via Bassa, a San Giovanni in Persiceto, nelle scorse settimane i tecnici Hera si sono adoperati per spostare le reti idriche presenti nel sottosuolo dell’area.

La fase di posa delle tubazioni si è conclusa e ora il lavoro proseguirà con l’allacciamento delle nuove condotte appena posate alla condotta principale, che collega l’impianto di potabilizzazione presente in via Bassa e l’area del campo pozzi di Manzolino (Castelfranco Emilia).

Per eseguire questo intervento si renderà necessario interrompere temporaneamente la fornitura d’acqua nel territorio comunale – con l’esclusione del capoluogo, in cui l’erogazione sarà sempre garantita. In particolare, rimarrà priva di servizio la località di San Matteo della Decima e si avranno significativi cali di pressione in località le Budrie.

Tuttavia, al fine di creare minori disagi al servizio, si è concordato di eseguire l’intervento durante le ore notturne, perciò i lavori prenderanno il via alle 23 di martedì 5 luglio, per terminare entro le 7 di mercoledì 6 luglio.

Come detto, l’abitato principale non avrà interruzioni di servizio che dunque rimarrà regolare anche per l’ospedale locale. Tuttavia, a titolo precauzionale, verrà predisposta la presenza di un’autobotte a servizio della struttura sanitaria.

In alcuni casi potrebbe anche verificarsi un temporaneo intorbidimento dell’acqua, che tuttavia non ne pregiudicherà la potabilità.

L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.