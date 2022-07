Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Modena, a conclusione di indagine hanno deferito in stato di libertà un 38enne per furto aggravato. L’uomo, ieri, si era reso autore di un furto di 1000 euro in contanti asportati dal registratore di cassa dell’esercizio pubblico nel quale lavorava come dipendente.



