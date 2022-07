La Direzione dell’Azienda USL informa che lunedì 4 luglio entrerà in vigore l’orario estivo del servizio di prenotazione telefonica CUPTEL 0522 391522, per tutte le prenotazioni in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e in Libera Professione.

Il nuovo orario, in vigore fino al 31 agosto 2022, sarà il seguente: dalle ore 7:45 alle 16:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 12:30 il sabato.

Si ricorda che le prenotazioni possono essere effettuate anche attraverso i seguenti canali:

CupWeb,

Fascicolo Sanitario Elettronico,

Farmacie aderenti al servizio Farmacup,

dai medici di medicina generali che aderiscono al servizio Medicup,

agli Sportelli Cup presenti sul territorio.