Dopo due anni torna in presenza a Modena il congresso ECRTS – Euromicro Conference on Real – Time Systems, con la sua 34esima edizione. L’evento, che si tiene dal 5 all’8 luglio, è promosso da Euromicro, organizzazione scientifica internazionale dedicata al progresso delle arti, delle scienze e delle applicazioni della tecnologia dell’informazione e della microelettronica, con il supporto del Prof. Marko Bertogna del HiPeRT Lab – Laboratorio High Performance Real Time di Unimore.

Nelle giornate della conferenza, realizzata dal Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche e ospitata presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, si riunirà una rappresentanza della comunità scientifica mondiale che si occupa di calcolo in tempo reale per trattare tematiche specifiche come: Machine Learning for Real Time Systems, Scheduling and Response – Time Analysis, Real-Time High Performance Applications, Securing Cyber-Physical Systems.

“Siamo molto felici di ospitare a Modena questa conferenza dopo due anni così difficili. Il calcolo in tempo reale sta diventando un tema estremamente attuale anche per il nostro territorio industriale. Siamo sicuri che un evento di questo tipo potrà beneficiare anche tutti i dottorandi e giovani ricercatori del nostro ateneo interessati a questi temi di ricerca.” – commenta il Prof. Marko Bertogna.

L’ingresso è riservato ai soli iscritti. Il programma della giornata è disponibile online: https://www.ecrts.org/conference-program/