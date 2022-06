Fino all’8 luglio il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria – DISMI di Reggio Emilia ospita Ragazze Digitali, un Summer Camp supportato dal Club Digitale di Reggio Emilia e promosso per avvicinare le giovani studentesse ai temi dell’informazione e dell’industria digitale. Il summer camp di Ragazze Digitali ben si sposa con un’altra delle ultime iniziative del DISMI, la creazione di una nuova laurea magistrale, interamente erogata in inglese, in Digital Automation Engineering. La laurea inizierà a settembre presso la sede di Unindustria Reggio Emilia e formerà ingegneri esperti nella progettazione e gestione di impianti di produzione digitali ed automatizzati.

Per celebrare questi due eventi, il DISMI ha organizzato un seminario dal titolo “Digital Automation in Space”. Il seminario vedrà la presenza di un testimone di eccezione, lo scienziato Roberto Orosei che presenterà la missione MARSIS che ha portato alla scoperta di acqua nel sottosuolo di Marte, e di una giovane laureanda in ingegneria, Benedetta Ferrari che presenterà algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla missione MARSIS.

Il seminario che si terrà dalle ore 10.30 giovedì 30 giugno al Padiglione Buccola-Bisi (via Amendola, 2) nel Campus San Lazzaro a Reggio Emilia vedrà Roberto Orosei intervenire su “Come funziona un progetto spaziale? Una giornata nella vita del radar MARSIS a bordo della sonda Mars Express” e Benedetta Ferrari su “Ricerca dell’acqua su Marte: Intelligenza Artificiale al servizio della missione Marsis”.

Relatori:

Roberto Orosei è primo ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica. Dopo laurea e dottorato in Astronomia e Telerilevamento, ha lavorato nella radioastronomia, ottenendo più di 100 articoli su riviste quali Nature e Science. È principal investigator di vari esperimenti, tra cui MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda ESA Mars Express. È stato invitato a presentare le proprie ricerche in numerose occasioni, tra cui la settimana di consegna dei Nobel a Stoccolma nel 2018.

Benedetta Ferrari si è laureata in Ingegneria Gestionale triennale al DISMI nel 2020 con 110/110 e lode ed è ora studentessa della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. Svolge il ruolo di rappresentante degli studenti. Ha interessi di ricerca nell’ambito dell’ottimizzazione matematica, con progetti di tesi triennale e magistrale (in corso) realizzati in questo settore.

Link utili: Pagina web Ragazze Digitali: https://www.ragazzedigitali.it/ – Pagina web Digital Automation Engineering: https://www.dae.unimore.it/ – Pagina web Dipartimento Scienze e Metodi dell’Ingegneria: https://www.dismi.unimore.it/