Poco dopo le 14:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso uno stabilimento per la lavorazione delle carni, in via per Spilamberto a Settecani di Castelnuovo, dove la cisterna di un autospurgo ha avuto un cedimento. Danni ad una tettoia e ad una parete adiacente la cisterna. Danneggiato anche un vicino camion frigo. Due operai sarebbero stati sottoposti ad accertamenti sanitari, senza gravi conseguenze. All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco non vi erano feriti sul posto. Intervenuti anche i carabinieri.



