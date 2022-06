Si deciderà domani, in consiglio comunale, sulla possibile espansione dei posti auto a servizio del centro storico. L’area, già individuata, ovvero quella situata in via Giardini dove c’era il distributore di benzina Eni, andrebbe ad ospitare 25 posti auto che si andrebbero ad aggiungere a quelli già esistenti.

“E’ un intervento fondamentale per il centro storico che, attualmente, ospita tante attività”. A intervenire in merito alla questione è Emanuele Costetti, Direttore di Confesercenti Formigine che continua: “Formigine è una cittadina ricca, non solo di attività commerciali ma anche di eventi e iniziative e i parcheggi servono per permettere alle persone di poter accedere al meglio ai servizi del centro storico”.

L’associazione auspica quindi che il consiglio comunale, che si riunirà domani, 30 giugno 2022, approvi l’acquisizione dell’area di Via Giardini: “E’ una scelta importante, che va nella direzione giusta visto le esigenze di parcheggio a ridosso del centro. Come associazione è da tempo che segnaliamo la necessità di ampliare i parcheggi nella zona del centro e quindi auspichiamo che l’amministrazione decida di acquisire l’area”.